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Стяжкин Тарас Семенов

Место рождения

дер. Мокрая Слободка, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.08.1753

Дата смерти

После 1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1776

Жена: Стяшкина (Солодянкина) Евдокия Титова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1776

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