Стяжкин Тарас Семенов
Место рождениядер. Мокрая Слободка, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения26.08.1753
Дата смертиПосле 1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1776
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1776