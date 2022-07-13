Самочкин Федор
мужской, родился 1833
умер Неизвестно
ОтецСамочкин Гаврила1790 г.р.
МатьСамочкина ДарьяНеизвестно г.р.
Супруги
Самочкина Алена Киреевна1836 г.р.
Дети
(Самочкина) Евгения1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Самочкин Гаврила
Мать: Самочкина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самочкина Алена Киреевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Самочкина) Евгения
Мать ребёнка: Самочкина Алена Киреевна
Смерть
Неизвестно