Самочкин Федор 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Самочкин Федор

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился 1833

умер Неизвестно

Отец
Самочкин Гаврила1790 г.р.
Мать
Самочкина ДарьяНеизвестно г.р.
Супруги
Самочкина Алена Киреевна1836 г.р.
Дети
(Самочкина) Евгения1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Самочкин Гаврила

Мать: Самочкина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самочкина Алена Киреевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Самочкина) Евгения

Мать ребёнка: Самочкина Алена Киреевна

Смерть
Неизвестно

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