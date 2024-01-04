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Шушканов Василий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шушканов Марк Иванович

Мать: Соколова Евдокия Михайловна

Смерть
1938
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