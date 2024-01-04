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Шушканов Василий Маркович
Шушканов Василий Маркович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Шушканов Марк Иванович
1857 г.р.
Мать
Соколова Евдокия Михайловна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Шушканов Марк Иванович
Мать:
Соколова Евдокия Михайловна
Смерть
1938
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