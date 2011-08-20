Кабаева (Базаркина) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаева (Базаркина) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1949

Дата смерти

20.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1970

Дочь: Кожаева Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.08.1973

Сын: Кабаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.08.1974

Сын: Кабаев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич

Смерть
20.08.2011
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