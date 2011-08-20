Кабаева (Базаркина) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1949
Дата смерти20.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1970
Дочь: Кожаева Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.08.1973
Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1974
Отец ребёнка: Кабаев Иван Дмитриевич
Смерть
20.08.2011