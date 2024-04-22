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Иван Иванов

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Иван Сергеев

Мать: Дарья Федорова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.01.1811 ст.

Жена: Мария Филиппова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1816 ст.

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
06.01.1819 ст.

Сын: Гордей Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.05.1821 ст.

Сын: Епифан Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно
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