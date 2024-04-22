Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Иван Сергеев
Мать: Дарья Федорова
Бракосочетание
30.01.1811 ст.
Жена: Мария Филиппова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1816 ст.
Сын: Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольница
Рождение ребёнка
06.01.1819 ст.
Сын: Гордей Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1820 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
08.05.1821 ст.
Сын: Епифан Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
16.04.1825 ст.
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольник
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Раскольница
Смерть
Неизвестно