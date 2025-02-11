Каширина (Зенина) Марфа Марковна 01.07.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Каширина (Зенина) Марфа Марковна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.07.1841, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Зенин Марк Семёнович1804 г.р.
Мать
Зенина Софья Трофимовна1805 г.р.
Супруги
Каширин Ефим Тимофеевич1842 г.р.
Дети
Каширин Иван Ефимович06.05.1865 г.р.
Каширин Косма Ефимович28.10.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1841

Отец: Зенин Марк Семёнович

Мать: Зенина Софья Трофимовна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
16.01.1860

Муж: Каширин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.05.1865

Сын: Каширин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.10.1866

Сын: Каширин Косма Ефимович

Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.04.1869

Сын: Каширин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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