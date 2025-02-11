Каширина (Зенина) Марфа Марковна
женский, родилась 01.07.1841, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗенин Марк Семёнович1804 г.р.
МатьЗенина Софья Трофимовна1805 г.р.
Супруги
Каширин Ефим Тимофеевич1842 г.р.
Дети
Каширин Иван Ефимович06.05.1865 г.р.
Каширин Косма Ефимович28.10.1866 г.р.Показать еще 1
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Рождение
01.07.1841
Отец: Зенин Марк Семёнович
Мать: Зенина Софья Трофимовна
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1860
Рождение ребёнка
06.05.1865
Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.10.1866
Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.04.1869
Отец ребёнка: Каширин Ефим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно