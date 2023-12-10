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Ростовцов Яков Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ростовцов Прокопий Васильевич

Мать: Ростовцова Василиса Ефимовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ростовцев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ростовцев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ростовцев Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ростовцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовцева Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна

Смерть
Неизвестно
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