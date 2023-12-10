Ростовцов Яков Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ростовцев Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ростовцев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ростовцев Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ростовцев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Растовцова Соломея (Соломонида) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно