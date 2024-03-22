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Сперанский (Пудов) Константин Сергеевич

Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пудов Сергей Григорьев

Мать: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Сперанская Надежда Евсеева

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
19 лет
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Сперанская Анна Константиновна

Мать ребёнка: Сперанская Надежда Евсеева

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Восприемник- Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.

Сын: Сперанский Павел Константинович

Мать ребёнка: Сперанская Надежда Евсеева

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Восприемники - Евдокия Сергеева Пудова (тетя) Арсений Андреев Пудов (двоюродный брат)
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.

Дочь: Сперанская Валентина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сперанский Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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