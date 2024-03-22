Сперанский (Пудов) Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Пудов Сергей Григорьев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
19 лет
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: Сперанская Анна Константиновна
Мать ребёнка: Сперанская Надежда Евсеева
Восприемник- Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.
Сын: Сперанский Павел Константинович
Мать ребёнка: Сперанская Надежда Евсеева
Восприемники - Евдокия Сергеева Пудова (тетя) Арсений Андреев Пудов (двоюродный брат)
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.
Дочь: Сперанская Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сперанский Иван Константинович
Смерть
Неизвестно