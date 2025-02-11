Günter (Guenther, Ginter) (Redecop Redekop) Margarethe D W 30.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Günter (Guenther, Ginter) (Redecop Redekop) Margarethe D W

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.06.1839, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 25.12.1917, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Redekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
Мать
Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
Супруги
Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham19.01.1838 г.р.
Дети
Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R06.10.1861 г.р.
Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R15.02.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1839

Отец: Redekop (Redekopp) David W.

Мать: Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Крещение
01.06.1859
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
20.11.1860

Муж: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание с: Margaretha D. REDEKOPP

Рождение ребёнка
06.10.1861

Дочь: Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
28.04.1866

Дочь: Wilms (Guenther Günther) Anna

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
28.01.1868

Сын: Günter (Guenther, Ginter) Johann

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
07.07.1869

Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Margaretha

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
22.02.1872

Дочь: Wiebe (Günter (Guenther, Ginter)) Helena J R

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
16.10.1876

Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Maria

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Günter (Guenther, Ginter) David

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
25.12.1917
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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