Günter (Guenther, Ginter) (Redecop Redekop) Margarethe D W
женский, родилась 30.06.1839, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 25.12.1917, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецRedekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
МатьRedekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
Супруги
Дети
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- РодственникиРодственники
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Дочь: Andres (Andreas), Pankratz (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina J R
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Сын: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Дочь: Wilms (Guenther Günther) Anna
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Сын: Günter (Guenther, Ginter) Johann
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Margaretha
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Дочь: Wiebe (Günter (Guenther, Ginter)) Helena J R
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Maria
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham
Сын: Günter (Guenther, Ginter) David
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Johann Abraham