Пелагея Егорова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла Неизвестно

Супруги
Данила Степанов1828 г.р.
Дети
Аксинья Данилова1851 г.р.
Екатерина Данилова1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Степанов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья Данилова

Отец ребёнка: Данила Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Данила Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Семён Данилов

Отец ребёнка: Данила Степанов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Смерть
Неизвестно

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