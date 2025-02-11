Пелагея Егорова
женский, родилась 1828
умерла Неизвестно
Супруги
Данила Степанов1828 г.р.
Дети
Аксинья Данилова1851 г.р.
Екатерина Данилова1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Степанов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья Данилова
Отец ребёнка: Данила Степанов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Данила Степанов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семён Данилов
Отец ребёнка: Данила Степанов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно