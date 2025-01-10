Дудина Евдокия 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудина Евдокия

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1854

умерла 1881

Отец
ЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Михаил1850 г.р.
Дети
Дудин Александр1873 г.р.
Дудин Павел1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Михаил

Рождение ребёнка
1873

Сын: Дудин Александр

Отец ребёнка: Дудин Михаил

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дудин Павел

Отец ребёнка: Дудин Михаил

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
16.03.1881

Сын: Дудин Алексей

Отец ребёнка: Дудин Михаил

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
1881

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