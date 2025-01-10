Дудина Евдокия
женский, родилась 1854
умерла 1881
ОтецЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Михаил1850 г.р.
Дети
Дудин Александр1873 г.р.
Дудин Павел1878 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Михаил
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дудин Александр
Отец ребёнка: Дудин Михаил
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дудин Павел
Отец ребёнка: Дудин Михаил
Рождение ребёнка
16.03.1881
Сын: Дудин Алексей
Отец ребёнка: Дудин Михаил
Смерть
1881