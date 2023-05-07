Кулакова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1956
Дата смерти30.01.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Рождение ребёнка
26.05.1973
Дочь: Панфилова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Кулаков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1977
Дочь: Щербакова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Кулаков Евгений Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1988
Дочь: Селезнева Нина
Смерть
30.01.1989