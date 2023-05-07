Кулакова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Дата смерти

30.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Беляев Николай Владимирович

Мать: Беляева Зинаида Борисовна

Рождение ребёнка
26.05.1973

Дочь: Панфилова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Кулаков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1977

Дочь: Щербакова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Кулаков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1988

Дочь: Селезнева Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.01.1989
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