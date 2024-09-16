Лесничий Сергей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесничий Сергей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна

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