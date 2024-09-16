Лесничий Сергей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна