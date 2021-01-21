Гаршина (Нестерова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаршина (Нестерова) Надежда Ивановна

Гаршина (Нестерова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1953

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Борис Николаевич

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаршин Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршин Борис Николаевич

Смерть
21.01.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close