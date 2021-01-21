Гаршина (Нестерова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1953
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1974
Рождение ребёнка
18.08.1976
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2021