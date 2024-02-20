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Золото Ефимий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.02.1902

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1902

Отец: Золото Федор Кирьянович

Мать: Золото Мария Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-65,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-65,
Крещение
04.02.1902
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-65,м/к-1902г.лист-65,зап.-7. | Восприемники: Новокаракубский поселянин : Стефан Кирьянович Золото и поселянка с.Старого Керемчика - Мария Кирьяновна Ольмедова
Похороны
01.12.1937
Не известно
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Ефим Федорович (1902) Дата рождения: 1902 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: среднее Место проживания: г. Днепрод... Показать все
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