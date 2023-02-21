Сваровская Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваровская Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1944

Отец: не указан

Мать: Посохова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сваровский Николай Борисович

Отец ребёнка: Сваровский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сваровский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Сваровский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сваровский Виктор Борисович

Отец ребёнка: Сваровский Борис

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