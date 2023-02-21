Сваровская Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1944
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сваровский Николай Борисович
Отец ребёнка: Сваровский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сваровский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Сваровский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сваровский Виктор Борисович
Отец ребёнка: Сваровский Борис