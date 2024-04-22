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Якубов Николай Андреевич

Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубов Андрей Яковлевич

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.08.1820 ст.

Жена: Якубова Ефросинья Ивановна

Кряжево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1822 ст.

Дочь: Якубова Агния Николаевна

Мать ребёнка: Якубова Ефросинья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1824 ст.

Сын: Якубов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Якубова Ефросинья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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