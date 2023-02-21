Москалева (Козлова) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1966
Рождение ребёнка
24.06.1987
Дочь: Карпачева Марина Андреевна
Отец ребёнка: Москалев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1995
Дочь: Москалева Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Москалев Андрей Иванович
Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
АТЭК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно