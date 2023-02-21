Москалева (Козлова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Козлова) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1966

Отец: Козлов Борис Владимирович

Мать: Козлова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1987

Дочь: Карпачева Марина Андреевна

Отец ребёнка: Москалев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1995

Дочь: Москалева Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Москалев Андрей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
АТЭК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Андрей Иванович

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