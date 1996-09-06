Муфтахутдинов Нагимзян Галимзянович
Место рождения
Дата рождения01.12.1926
Дата смерти06.09.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926
Отец: Муфтахетдинов Галимзян Ахметзянович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1955
Рождение ребёнка
20.01.1960
Дочь: Коновалова (Муфтахутдинова) Раиля Нагимзяновна
Мать ребёнка: Муфтахутдинова (Насибуллина) Фагима Минниахметовна
Смерть
06.09.1996