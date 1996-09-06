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Муфтахутдинов Нагимзян Галимзянович

Место рождения

Салихово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1926

Дата смерти

06.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926

Отец: Муфтахетдинов Галимзян Ахметзянович

Мать: не указана

Салихово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1955

Жена: Муфтахутдинова (Насибуллина) Фагима Минниахметовна

Рождение ребёнка
20.01.1960

Дочь: Коновалова (Муфтахутдинова) Раиля Нагимзяновна

Мать ребёнка: Муфтахутдинова (Насибуллина) Фагима Минниахметовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
06.09.1996
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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