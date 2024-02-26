Васса Емельянова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Емельянова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Дочь: Праскева Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Семенов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
18.07.1875 ст.

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Семенов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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