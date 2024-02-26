Васса Емельянова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.
Дочь: Праскева Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Семенов (Ич)
Рождение ребёнка
18.07.1875 ст.
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Семенов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Семенов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно