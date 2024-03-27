Суздальницкая (Якобсон) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Якобсон) Вера

Место рождения

с. Старый Олов

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суздальницкий Абрам

Отец ребёнка: Суздальницкий Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Яков

Смерть
1988
Смолино, Кировогр.область
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