Суздальницкая (Якобсон) Вера
Место рожденияс. Старый Олов
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суздальницкий Абрам
Отец ребёнка: Суздальницкий Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Яков
Смерть
1988
Смолино, Кировогр.область