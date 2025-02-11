Курмев Тимофей Иванов
мужской, родился 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКурмев Иван Гаврилов1799 г.р.
МатьКурмева Февронья Дмитриева1800 г.р.
Супруги
Авдотья Сергеева1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Курмев Иван Гаврилов
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сергеева
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно