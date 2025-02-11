Курмев Тимофей Иванов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Курмев Тимофей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Курмев Иван Гаврилов1799 г.р.
Мать
Курмева Февронья Дмитриева1800 г.р.
Супруги
Авдотья Сергеева1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Курмев Иван Гаврилов

Мать: Курмева Февронья Дмитриева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сергеева

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

103 Семья

Смерть
Неизвестно

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