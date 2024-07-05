. Saul Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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. Saul

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Horowitz Chaim Aryeh

Мать ребёнка: (Horowitz) Toyba

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Horowitz) Toyba

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1805

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