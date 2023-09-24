Сторожев Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1965
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1987
Сын: Сторожев Максим Константинович
Мать ребёнка: Вокуева Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1990
Дочь: Сторожева Александра Константиновна
Мать ребёнка: Вокуева Марина Алексеевна