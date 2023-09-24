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Сторожев Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1965

Отец: не указан

Мать: Сторожева Ирина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вокуева Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.01.1987

Сын: Сторожев Максим Константинович

Мать ребёнка: Вокуева Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1990

Дочь: Сторожева Александра Константиновна

Мать ребёнка: Вокуева Марина Алексеевна

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