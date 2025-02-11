Авдотья Захарова
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Андрей Петров1818 г.р.
Дети
Мария Андреева1848 г.р.
Кочетова Агрипина Андреева1849 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кочетова Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Петров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Петров
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно