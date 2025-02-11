Авдотья Захарова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Андрей Петров1818 г.р.
Дети
Мария Андреева1848 г.р.
Кочетова Агрипина Андреева1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кочетова Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Петров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

18 семья

Смерть
Неизвестно

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