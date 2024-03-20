Шней Анатолий Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шней Анатолий Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шней Самуил (Шмуель)

Мать: Шней Ольга

Смерть
1931
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