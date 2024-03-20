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Шней Анатолий Самойлович
Шней Анатолий Самойлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Шней Самуил (Шмуель)
1862 г.р.
Мать
Шней (Самульсон) Ольга
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шней Самуил (Шмуель)
Мать:
Шней Ольга
Смерть
1931
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