Celt Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Celt Jerzy
Отец ребёнка: Celt Władysław
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Celt Władysław
Рождение ребёнка
1950
Сын: Celt Kazimierz
Отец ребёнка: Celt Władysław
Смерть
Около 2003