Celt Katarzyna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиCelt Katarzyna

Celt Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Celt Jerzy

Отец ребёнка: Celt Władysław

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Celt Władysław

Рождение ребёнка
1950

Сын: Celt Kazimierz

Отец ребёнка: Celt Władysław

Смерть
Около 2003

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