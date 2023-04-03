(Дульцева) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дульцева) Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дульцев Григорий Матвеевич

Мать: Дульцева (Согрина) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылосова) Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылосова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылосов Николай Иванович

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылосов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылосова) Мария

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылосова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылосова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылосов Иван Петрович

Смерть
1979

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