(Дульцева) Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылосова) Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылосова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылосов Николай Иванович
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылосов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылосова) Мария
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылосова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылосова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Крылосов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979