Автотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1875 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
10.11.1875

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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