Автотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.11.1875
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно