Глумов Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Глумова Арина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Глумов Лука/Лукоян Трофимов
Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева
Смерть
Неизвестно