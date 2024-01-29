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Глумов Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Глумов Ульян Трофимович

Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Глумова Арина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Глумов Лука/Лукоян Трофимов

Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Глумов Яков Трофимович

Мать ребёнка: Глумова Марья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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