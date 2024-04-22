Левочко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левочко Алексей Владимирович

Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

20.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960

Отец: Левочко Владимир Петрович

Мать: Левочко Нелли

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.12.1982

Дочь: Левочко Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Левочко Елена Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.11.1984

Дочь: Левочко Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Левочко Елена Владимировна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левочко Елена Владимировна

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