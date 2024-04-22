Левочко Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.02.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960
Отец: Левочко Владимир Петрович
Мать: Левочко Нелли
Рождение ребёнка
11.12.1982
Дочь: Левочко Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Левочко Елена Владимировна
Рождение ребёнка
21.11.1984
Дочь: Левочко Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Левочко Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно