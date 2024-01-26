Филичкина Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филичкина Паша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ермолаев Павел

Мать: (Суркова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
Умерла скоропостижно в возрасте 39 лет. Сердечный приступ.

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