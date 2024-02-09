Лебедев Василий Дмитривич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1977
Дочь: (Лебедева (Лебедева)) Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1986
Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Клавдия Васильевна