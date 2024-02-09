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Лебедев Василий Дмитривич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1977

Дочь: (Лебедева (Лебедева)) Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Клавдия Васильевна

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