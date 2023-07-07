Карпова (Авдеева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Авдеева) Александра Михайловна

Карпова (Авдеева) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1906

Дата смерти

14.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1933

Дочь: Андрианова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Андрианов Михаил Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Михаил Александрович

Смерть
14.09.1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close