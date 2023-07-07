Карпова (Авдеева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1906
Дата смерти14.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1933
Дочь: Андрианова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Андрианов Михаил Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург