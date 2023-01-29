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Турыкина Дарья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Турыкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Карпухина (Турыкина) Ирина (Арина) Сергеевна

Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1909 ст.

Сын: Турыкин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1909 ст.

Дочь: Горячих (Турыкина) Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич

Боровки старые, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
1949

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