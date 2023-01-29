Турыкина Дарья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Карпухина (Турыкина) Ирина (Арина) Сергеевна
Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1909 ст.
Дочь: Горячих (Турыкина) Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Турыкин Сергей Яковлевич
Смерть
1949