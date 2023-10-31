Ивченко Куничева (Бульканова) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Куничева (Бульканова) Любовь Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1948

Отец: Бульканов Евгений Иванович

Мать: Бульканова Вера Дмитриевна

Бракосочетание
?.05.1969

Муж: Куничев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1974

Сын: Куничев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Куничев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Лада

Отец ребёнка: Куничев Александр Михайлович

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