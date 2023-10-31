Ивченко Куничева (Бульканова) Любовь Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1948
Бракосочетание
?.05.1969
Рождение ребёнка
05.03.1974
Сын: Куничев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Куничев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Лада
Отец ребёнка: Куничев Александр Михайлович