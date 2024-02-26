Катерина Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Спиридон Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Николай Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно