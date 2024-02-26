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Катерина Федорова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Спиридон Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Николай Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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