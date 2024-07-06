Ханина Екатерина
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханин Петр
Отец ребёнка: Ханин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханин Василий
Отец ребёнка: Ханин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханин Михаил
Отец ребёнка: Ханин Егор
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ханин Евстигней
Отец ребёнка: Ханин Егор
Смерть
После 1899