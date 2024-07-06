Ханина Екатерина 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханина Екатерина

Место рождения

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Антон

Мать: Васса

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Петр

Отец ребёнка: Ханин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Василий

Отец ребёнка: Ханин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Михаил

Отец ребёнка: Ханин Егор

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ханин Евстигней

Отец ребёнка: Ханин Егор

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1899

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