Чуйков Поликарп Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1864
Дата смерти16.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1864
Отец: Чуйков Михаил Емельянович
Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1883
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Чуйков Степан Поликарпович
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
08.10.1886
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Орехова (Чуйкова) Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
08.02.1891
Сын: Чуйков Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Чуйков Никифор Поликарпович
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
07.05.1898
Сын: Чуйков Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Смерть
16.06.1902
Похороны
17.06.1902
Рождение ребёнка
22.03.1903
Дочь: (Чуйкова) Матрона Поликарповна
Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична