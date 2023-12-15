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Чуйков Поликарп Михайлович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1864

Дата смерти

16.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1864

Отец: Чуйков Михаил Емельянович

Мать: Чуйкова Дарья Матвеевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1883

Жена: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Чуйков Степан Поликарпович

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Чуйков Яков Поликарпович

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Орехова (Чуйкова) Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1891

Сын: Чуйков Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Чуйков Никифор Поликарпович

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Чуйков Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.06.1902
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Похороны
17.06.1902
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1903

Дочь: (Чуйкова) Матрона Поликарповна

Мать ребёнка: Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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