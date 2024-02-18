Крюкова Марья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Марья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885, стр. 290
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Крюкова Стефанида Ефимовна

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Крюков Кодрат Ефимович

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 321
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Крюкова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Крюков Семён Ефимович

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №66, стр. 31
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Крюкова Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Крюков Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Смерть
Неизвестно

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