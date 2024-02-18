Крюкова Марья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1885, стр. 290
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Крюкова Стефанида Ефимовна
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
Исповедальные ведомости, ЦГА Москвы, Фонд 203, Опись 747, Ед.хр. 1183, стр. 321
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Крюкова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №66, стр. 31
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Крюкова Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Отец ребёнка: Крюков Ефим (Яфим) Парфенович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1356, стр. 262
Смерть
Неизвестно