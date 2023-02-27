Рогозин Давыд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Давыд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рогозин Георгий Иванович

Мать: (Рогозина) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Елена

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Смерть
Неизвестно

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