Наталья Фомична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1765
Дата смерти15.11.1795 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1765
Мать: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
18.01.1781 ст.
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.10.1783 ст.
Сын: Яков? Федотович
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.10.1785 ст.
Дочь: Устина Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.02.1788 ст.
Дочь: Маремьяна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Парасковья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.01.1790 ст.
Дочь: Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Леонтьевич
Смерть
15.11.1795 ст.