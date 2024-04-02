Наталья Фомична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Фомична

Наталья Фомична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1765

Дата смерти

15.11.1795 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1765

Отец: не указан

Мать: Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
18.01.1781 ст.

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1783 ст.

Сын: Яков? Федотович

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1785 ст.

Дочь: Устина Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1788 ст.

Дочь: Маремьяна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Парасковья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1790 ст.

Дочь: Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Леонтьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
15.11.1795 ст.
Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close