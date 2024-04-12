Суров Тимофей Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Суров Лукьян Андреев
Мать: Сурова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суров Авдей Тимофеев
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Меланья Тимофеева
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мавра Тимофеева
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Суров Ефим Тимофеев
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Суров Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова
Место жительства
1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Смерть
До 1782
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)