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Суров Тимофей Лукьянов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1687

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Суров Лукьян Андреев

Мать: Сурова Анна Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1711

Сын: Суров Авдей Тимофеев

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Меланья Тимофеева

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Суров Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Суров Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Суров Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Сурова Ксения Федорова

Место жительства
1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп. 2, д. 2836 (1748) | Книга переписная … помещичьих и монастырских крестьян … Корамышеевского, Сес... Показать все
Смерть
До 1782
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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