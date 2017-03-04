De Mare (Reddevigh) Henrietta Charlotta C B
женский, родилась 04.03.1798, Стокгольм
умерла 10.01.1878, Стокгольм
МатьReddervigh (Borg) Catarina Charlotta04.04.1771 г.р.
ОтецReddevigh Carl Fredrik Johansson04.02.1750 г.р.
Супруги
De Maré Jacob Gustaf27.04.1799 г.р.
Дети
(De Maré) Aurora Karolina Henrietta26.03.1821 г.р.
Smitt (De Maré) Josefina Elisabet Charlotta27.05.1823 г.р.Показать еще 4
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Рождение
04.03.1798
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Thorman (De Maré) Henriette Charlotte
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Крещение
15.03.1798
Бракосочетание
29.10.1820
Муж: De Maré Jacob Gustaf
Рождение ребёнка
26.03.1821
Дочь: (De Maré) Aurora Karolina Henrietta
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Рождение ребёнка
27.05.1823
Дочь: Smitt (De Maré) Josefina Elisabet Charlotta
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Рождение ребёнка
01.07.1825
Сын: De Mare Carl Adolf Ludvig
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Рождение ребёнка
24.07.1829
Дочь: Ekebergh (De Mare De Maré) Anna Juliana
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Bremberg (De Maré) Emilie Marianne
Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf
Смерть
10.01.1878