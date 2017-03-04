De Mare (Reddevigh) Henrietta Charlotta C B 04.03.1798 — найти родственников по фамилии на Familio

De Mare (Reddevigh) Henrietta Charlotta C B

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.03.1798, Стокгольм

умерла 10.01.1878, Стокгольм

Мать
Reddervigh (Borg) Catarina Charlotta04.04.1771 г.р.
Отец
Reddevigh Carl Fredrik Johansson04.02.1750 г.р.
Супруги
De Maré Jacob Gustaf27.04.1799 г.р.
Дети
(De Maré) Aurora Karolina Henrietta26.03.1821 г.р.
Smitt (De Maré) Josefina Elisabet Charlotta27.05.1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1798

Отец: Reddevigh Carl Fredrik Johansson

Мать: Reddervigh (Borg) Catarina Charlotta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Thorman (De Maré) Henriette Charlotte

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Крещение
15.03.1798

Jakob Och Johannes, Stockholm

Бракосочетание
29.10.1820

Муж: De Maré Jacob Gustaf

Hedvig Eleonora Forsamling, Stockholm,

Рождение ребёнка
26.03.1821

Дочь: (De Maré) Aurora Karolina Henrietta

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Рождение ребёнка
27.05.1823

Дочь: Smitt (De Maré) Josefina Elisabet Charlotta

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Рождение ребёнка
01.07.1825

Сын: De Mare Carl Adolf Ludvig

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Рождение ребёнка
24.07.1829

Дочь: Ekebergh (De Mare De Maré) Anna Juliana

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Bjärshög, Malmöhus,

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Bremberg (De Maré) Emilie Marianne

Отец ребёнка: De Maré Jacob Gustaf

Смерть
10.01.1878

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