Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1975
Дата смерти03.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коженевский Виктор
Рождение ребёнка
12.04.1994
Рождение ребёнка
27.09.2017
Смерть
03.05.2023