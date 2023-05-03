Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1975

Дата смерти

03.05.2023

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1944 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975

Отец: Рыбалко Михаил Киреевич

Мать: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коженевский Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коженевский Виктор

Рождение ребёнка
12.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коженевский Виктор

Рождение ребёнка
27.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коженевский Виктор

Смерть
03.05.2023

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