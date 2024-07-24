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Акопянс Михаил Зурабович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акопянс Зураб

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Акопянс Акоп Михайлович

Мать ребёнка: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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