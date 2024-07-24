Акопянс Михаил Зурабович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акопянс Зураб
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1916
Мать ребёнка: Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно