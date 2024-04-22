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Баранов Мирон Поликарпов

Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1813 ст.

Отец: Баранов Поликарп Лупов

Мать: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | №8 26/28 мая | У кого кто родился: Села Надежина у крестьянина Карпа Лупова родился сын Мирон Молитствовал и крестил священник Иоан Кибардин с причетник... Показать все
Крещение
28.05.1813 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337
Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Жена: Баранова Прасковья Николаева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Надеждино 1833 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 339 | №44 | Когда и кто имянно венчаны: Шестого числа Белебеевского уезда деревни Воейковой помещицы Маиорши Анны Воейковой крестьянин Мирон Карпов, холостой ... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1835 ст.

Дочь: Сыровникова Мария Миронова

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1836 ст.

Сын: Баранов Федот Миронов

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1837 ст.

Сын: Баранов Филипп Миронов

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Карпов Евлампий Миронов

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
15.06.1839 ст.

Сын: Баранов Иван Миронов

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1841 ст.

Дочь: Сиклитиния Миронова

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
11.10.1842 ст.

Дочь: Параскева Миронова

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Сын: Карпов Василий Миронович

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Метрика Белебея 1850 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 325 | №1 1/2 января Василий | Родители: сельца Димитриевки крестьянин Мирон Карпов и законная жена его Параскева Николаева оба православные | Восприемники: крес... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1852 ст.

Дочь: Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1854 ст.

Дочь: Акилина Мироновна

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1856 ст.

Сын: Баранов (карпов) Филипп Миронов

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1858 ст.

Дочь: Феодосия Мироновна

Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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