Баранов Мирон Поликарпов
Место рождения
Дата рождения26.05.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
26.05.1813 ст.
Отец: Баранов Поликарп Лупов
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337 | №8 26/28 мая | У кого кто родился: Села Надежина у крестьянина Карпа Лупова родился сын Мирон Молитствовал и крестил священник Иоан Кибардин с причетник... Показать все
Крещение
28.05.1813 ст.
Метрика Надеждино 1813 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 337
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Метрика Надеждино 1833 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 339 | №44 | Когда и кто имянно венчаны: Шестого числа Белебеевского уезда деревни Воейковой помещицы Маиорши Анны Воейковой крестьянин Мирон Карпов, холостой ... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1835 ст.
Дочь: Сыровникова Мария Миронова
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1836 ст.
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
11.10.1837 ст.
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
15.06.1839 ст.
Сын: Баранов Иван Миронов
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
?.01.1841 ст.
Дочь: Сиклитиния Миронова
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
11.10.1842 ст.
Дочь: Параскева Миронова
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Метрика Белебея 1850 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 325 | №1 1/2 января Василий | Родители: сельца Димитриевки крестьянин Мирон Карпов и законная жена его Параскева Николаева оба православные | Восприемники: крес... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1852 ст.
Дочь: Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
02.06.1854 ст.
Дочь: Акилина Мироновна
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
07.01.1856 ст.
Сын: Баранов (карпов) Филипп Миронов
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
20.05.1858 ст.
Дочь: Феодосия Мироновна
Мать ребёнка: Баранова Прасковья Николаева
Смерть
Неизвестно