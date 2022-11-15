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Аляев Илья Николаевич

Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляев Николай Никитич

Мать: Аляева Евдокия

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляева Полина Андреевна

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1959

Дочь: Сазонова (Аляева) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1961

Сын: Аляев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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