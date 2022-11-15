Аляев Илья Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аляев Николай Никитич
Мать: Аляева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляева Полина Андреевна
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Калугина (Аляева) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1959
Дочь: Сазонова (Аляева) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1961
Сын: Аляев Владимир Ильич
Мать ребёнка: Аляева Полина Андреевна
Смерть
Неизвестно