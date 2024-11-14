Леоничева Анна Ивановна
женский, родилась 10.03.1939, Преображенское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Супруги
Фомичёв Владимир Егорович15.04.1939 г.р.
Дети
Фомичёв Юрий Владимирович05.07.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Преображенское, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1964
Сын: Фомичёв Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Фомичёв Владимир Егорович
деревня Некрасовка, Свердловский район, Орловская область