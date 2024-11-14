Леоничева Анна Ивановна 10.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Леоничева Анна Ивановна

Автор
АМ
Медведева А.

женский, родилась 10.03.1939, Преображенское, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Супруги
Фомичёв Владимир Егорович15.04.1939 г.р.
Дети
Фомичёв Юрий Владимирович05.07.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Преображенское, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичёв Владимир Егорович

Рождение ребёнка
05.07.1964

Сын: Фомичёв Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Фомичёв Владимир Егорович

деревня Некрасовка, Свердловский район, Орловская область

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