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Байкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова (Байкова) Устинья Епифановна

Отец ребёнка: Байков Епифан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Байков Петр Епифанович

Отец ребёнка: Байков Епифан

Рождение ребёнка
1891

Сын: Байков Иван Епифанович

Отец ребёнка: Байков Епифан

Смерть
Неизвестно

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