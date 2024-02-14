Байкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова (Байкова) Устинья Епифановна
Отец ребёнка: Байков Епифан
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Байков Епифан
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Байков Епифан
Смерть
Неизвестно